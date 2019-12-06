勉消防生力軍 徐國勇：政府盡最大能力保護安全

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）內政部長徐國勇今天出席消防特考班成果展說，消防工作令人敬重，但就像天氣難預測，所以要靈活應變，政府不能保證一定安全，但一定給各種裝備、盡最大能力保護消防員安全。

107年消防特考班成果展今天在內政部消防署訓練中心登場，徐國勇致詞表示代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席。由於天候不佳，原定火災搶救、緊急救護等展演取消，只保留水域救援項目，徐國勇欣賞後肯定訓練精實，他也參觀各種救災設備。

由於天候因素取消展演，徐國勇以此為例說，消防工作就像天氣一樣難預測，原本都準備好展演要讓大家欣賞訓練成果，「可是老天就有另外安排」，救火時就像天氣一樣，「趕抵前可能認為情形是這樣，一到現場就是不一樣」，所以要靈活應變。

徐國勇向現場結訓學員家屬表示：「你們的子弟從事消防工作，一定是你們最大驕傲」，雖然不能保證一定安全，但政府會用各種方式、給予各種裝備並盡最大能力保護消防員安全，只有消防弟兄安全，才能安全將同胞從災難中救出，「自己不安全，如何救人」。

徐國勇說，各地消防局每年發表的消防猛男月曆總是最搶手，「可說要都要不到」，連他自己是內政部長，最後都只拿到4份月曆，除自己留1份，另外3份還要送給好朋友，甚至立法委員向他索取，也只能坦言「真的沒辦法」。

消防署表示，特考班學員密集訓練包含初級、中級緊急救護技術、泳訓、急流訓、化學災害搶救、火災搶救、救助訓，及消防法規、消防設備安全檢查、公共危險物品管理、災害防救、防火宣導等課程，培養預防火災、災害搶救、緊急救護三大任務專業技能。（編輯：謝雅竹）1081206