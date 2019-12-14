遠東航空案 張綱維被限制出境出海

（中央社記者林長順台北13日電）台北地檢署偵辦遠東航空案，今天晚間傳喚遠航董事長張綱維到案，檢察官訊後諭令張綱維限制出境、出海、住居。張綱維受訪時表示，大家都希望遠航永續經營，他會繼續努力。

張綱維指出，所有人都希望遠航能永續經營，維持1000多個家庭生計，感謝主管機關及大家的努力，他也會繼續努力。

他說，檢察官傳喚他是想了解遠航這一段烏龍的狀況，可能有一些誤傳，公司主管有一些急就章的行為，他已經向檢方釐清相關事實。

遠東航空昨天宣布因資金籌措困難，今天起停飛。北檢獲悉張綱維上午將召開記者會，說明遠航營運狀況，隨即通知張綱維晚間7時到北檢接受訊問，並以證人身分傳喚遠航副董事長鄭晴文說明。

台北地檢署指出，民航局今天發函通知北檢，已依民用航空法第112條第4項對遠東航空公司開罰。為了解遠航公司相關負責人有無涉嫌違反民航法第48條第3項，而觸犯同法第110條之3擅自違法停業規定，因此傳喚張綱維說明。

北檢表示，為確保案件後續偵查及追訴，以及管理與輔導機關民航局與遠航公司後續協調處理旅客疏運及勞基法等與大眾權益有關事宜，檢察官對張綱維做限制出境、出海及限制住居的強制處分。

北檢表示，檢察官同時請主管機關民航局依民用航空法第56條第2項規定，加強檢查遠航公司營運財務狀況及其他相關事項，一旦發現有掏空或其他不法情事，北檢將迅速偵辦。（編輯：張佑之）1081213