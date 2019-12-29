台南學甲平房屋頂塌 8旬婦受驚送醫

台南地區28日深夜起出現間歇性雨勢，學甲區一間平房29日上午出現屋頂崩落情況，屋內的8旬婦人受到驚嚇，女看護被掉落物擊中，消防人員將兩人都送往醫院就醫。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年12月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市學甲區一間平房今天上午出現屋頂崩落情況，當時有一名8旬婦人與外籍女性看護在屋內。女看護因被掉落物擊中疼痛，老婦人受到驚嚇，消防人員將兩人都送往醫院就醫。

台南市政府消防局在上午11時39分接報，指稱學甲區成功路一處民宅屋頂崩落，陸續調派7部各式車輛、26人前往協助處理。

消防人員到場後發現是一處平房屋頂塌陷，出現一塊破洞，初步清查當時有80多歲的婦人與22歲的外籍女看護在屋內。檢傷後發現女看護的左大腿與頭部被掉落物擊中，出現疼痛狀況。老婦人沒有受傷，但受到突如其來的狀況驚嚇，隨後安排救護車將兩人都送往佳里奇美醫院觀察。

台南地區從昨天深夜起出現間歇性雨勢，有時出現不小的雨勢，警消初步懷疑可能是屋頂老舊不堪雨勢而塌陷，但詳細原因還有待進一步釐清。（編輯：黃世雅）1081229