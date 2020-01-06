法醫打錯死者身分證字號 活公僕遭賜死退俸凍結

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林地檢署法醫去年10月相驗一名女性死者，電腦作業時打錯死者身分證字號，導致一名退休公僕金融帳戶遭註記死亡，雲林地檢署得知後立即修正，並協助退休公僕恢復權利。

據鏡週刊報導，一名退休公僕不久前發現，月退俸突然遭凍結，遲遲未入帳，追查之下發現，自己莫名其妙被「賜死」，連銓敘部也據此停發退休金，一切竟起因於雲林地檢署法醫搞烏龍。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華今天接受媒體聯訪表示，法醫日前相驗一名女性死者，開立正確的相驗屍體證明書紙本給死者家屬，但電腦作業時不慎將死者身分證字號輸入錯誤。

金融機構等機關依據系統取得的錯誤資料，將退休公僕的金融帳戶註記死亡，影響這名公僕的退休金請領權益。

黃怡華說，地檢署接獲退休公僕陳情後，立即修正錯誤，地檢署主任檢察官、書記官長也分別以電話及親自拜訪方式，向退休公僕致歉，獲得退休公僕諒解。

雲林地檢署與公務人員退休撫卹基金管理委員會及臺灣銀行等單位聯繫，說明事情始末並更正資訊，希望相關機構儘速處理，並向金融機構、衛生福利部、銓敘部發函更正，確認退休公僕帳戶恢復使用。

雲林地檢署法醫事後深感愧疚，雲林地檢署檢察長郭永發以口頭告誡，並進行內部檢討，提醒地檢署相關人員執行職務更應謹慎處理，落實詳細核對。（編輯：洪學廣）1090106