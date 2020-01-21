苗栗縣議員張志宇當選無效定讞 連2屆被逆轉

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣議員張志宇被控買票，經落選對手提當選無效之訴一審駁回，二審台中高分院今天宣判當選無效定讞。對於連2屆當選無效之訴都在二審遭逆轉，張志宇表示，服務不中斷。

中國國民黨籍苗栗縣議員張志宇今天得知二審判決結果後表示，非常遺憾，認為此案一審時，苗栗地院法官詳細審理，已駁回當選無效之訴，為何高院法官在沒有任何新事證情況下，以個人心證做出當選無效判決，令人不解。

張志宇於民國107年競選縣議員期間，被檢舉涉嫌買票賄選，檢警調查，張志宇的媒人劉姓女子涉嫌以每票新台幣500元至1000元對價，分別向12名選民買票尋求支持張志宇。劉女供稱是自掏腰包替張志宇行賄，被依違反選罷法交付賄賂罪，判處1年10月徒刑，緩刑4年，向公庫支付3萬元，褫奪公權4年。

同選區落選對手徐筱菁以此對張志宇提起當選無效之訴，苗栗地院一審認為劉女並非家人，也非競選團隊成員，且賄選金錢是劉女自己從郵局領取，並非來自被告張志宇，無法認定張志宇有授意、參與或知情劉女買票行為，審理後以證據不足駁回；案經上訴二審，台中高分院今天判決逆轉，改判張志宇當選無效定讞。

張志宇在上屆縣議員當選後也被落選對手提出當選無效之訴，也是一審判決駁回、二審當選無效定讞。他對此表示，服務地方與鄉親的態度，不會因此而改變，未來儘管沒有縣議員頭銜，但服務處還是敞開大門，持續為鄉親服務、解決問題、為地方爭取建設。

張志宇為苗栗縣第1選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）縣議員，苗栗縣選委會指出，依公職人員選舉罷免法規定，張志宇解職後缺額，將由民主進步黨籍徐筱菁遞補。（編輯：戴光育）1090121