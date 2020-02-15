高市消防車車禍亡羊補牢 同型車全面加裝安全帶

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高市消防局鳳祥分隊消防車昨天出勤車禍，小隊長馮永昌因沒安全帶可繫，被甩出車廂外而殉職，消防局今天表示，將檢視出事的同型水箱車廂，全面加裝安全帶，以亡羊補牢。

消防局副局長王宗展在消防局接受媒體聯訪表示，發生意外的水箱車是民國101年購入的，後車廂都沒有配置安全帶，局內同型車約還有7輛，這批車輛都經監理單位檢驗合格才出廠，且道路交通安全相關法令並未規定，車輛貨艙空間內人員座艙一定要配置安全帶。

他說，昨天這場車禍造成後車廂人員被甩出車外，造成1死4傷是頭一遭，有鑑於此，消防局最快下週起將全面體檢各分隊同型車輛，若座艙沒有配置安全帶，將請廠商加裝上去，並會要求加長安全帶長度，以方便消防衣、帽、鞋穿上去後繫上。

王宗展進一步表示，消防局有規定同仁出勤時間，但沒規定抵達時間，不過，隊員出勤為爭取搶救時效大多在車上邊穿戴裝備邊出勤，也會在車上檢查裝備是否佩戴齊備。

王宗展也說，消防局將依因公殉職向消防署爭取從優撫卹馮永昌，並全力協助家屬善後；同車另4名受傷同仁今天傷勢沒有進一步惡化，消防局也派員至醫院協助照料，直到受傷同仁出院為止。（編輯：陳俊碩）1090215