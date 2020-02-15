更多編輯台推薦新聞：
入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網
生活

入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成
國際

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令
政治

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
期交所董事長許虞哲去世 享壽67歲
首頁 / 社會

高市消防車車禍亡羊補牢 同型車全面加裝安全帶

最新更新：2020/02/15 17:24

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高市消防局鳳祥分隊消防車昨天出勤車禍，小隊長馮永昌因沒安全帶可繫，被甩出車廂外而殉職，消防局今天表示，將檢視出事的同型水箱車廂，全面加裝安全帶，以亡羊補牢。

消防局副局長王宗展在消防局接受媒體聯訪表示，發生意外的水箱車是民國101年購入的，後車廂都沒有配置安全帶，局內同型車約還有7輛，這批車輛都經監理單位檢驗合格才出廠，且道路交通安全相關法令並未規定，車輛貨艙空間內人員座艙一定要配置安全帶。

他說，昨天這場車禍造成後車廂人員被甩出車外，造成1死4傷是頭一遭，有鑑於此，消防局最快下週起將全面體檢各分隊同型車輛，若座艙沒有配置安全帶，將請廠商加裝上去，並會要求加長安全帶長度，以方便消防衣、帽、鞋穿上去後繫上。

王宗展進一步表示，消防局有規定同仁出勤時間，但沒規定抵達時間，不過，隊員出勤為爭取搶救時效大多在車上邊穿戴裝備邊出勤，也會在車上檢查裝備是否佩戴齊備。

王宗展也說，消防局將依因公殉職向消防署爭取從優撫卹馮永昌，並全力協助家屬善後；同車另4名受傷同仁今天傷勢沒有進一步惡化，消防局也派員至醫院協助照料，直到受傷同仁出院為止。（編輯：陳俊碩）1090215

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報