羅明村案 民團籲檢察總長再提非常上訴

（中央社記者王揚宇台北19日電）前警官羅明村被控收賄遭判刑定讞，案經檢察總長提起非常上訴，日前遭最高法院駁回。羅明村女兒今天與民間司改會指出，檢方當年逾期上訴，本案更是冤案，呼籲檢察總長再次為羅明村提起非常上訴。

曾任台北縣警察局新莊分局刑事組長的羅明村，被控於民國86年間收受黃姓男子新台幣50萬元賄賂，放任黃男安排張姓少年頂替新樹林餐廳槍擊案的嫌犯。羅明村在一、二審皆遭判有罪，台灣高等法院更一審逆轉獲判無罪。檢察官上訴後，更二審改判13年徒刑、褫奪公權5年，98年經最高法院駁回而定讞。

民間司法改革基金會、冤獄平反協會、羅明村女兒今天在立法院召開「羅明村案冤案救援記者會」，籲請檢察總長、最高法院、總統能看見羅明村的冤情。

羅明村的女兒曾代父聲請再審遭法院駁回，另前後向檢察總長聲請提起非常上訴超過40次。她主張，檢察官針對更一審的無罪判決提起上訴屬逾期上訴，案件應於更一審即告確定，當時的最高法院不應該撤銷更一審判決發回更審。

民間司改會救援組召集人林俊宏說，當年的法警在再審審理期間到法庭上具結作證，證明該無罪判決於91年「2月4日」就送到法警室，並由法警於同日置於檢察官桌上，而送達證書上之所以押「2月18日」，是因當年高檢署有往後蓋2週日期，以方便檢察官規避法定上訴期間的行政陋習，檢察官直到「2月25日」才上訴，已然逾期。

林俊宏說，羅明村與律師團上週五收到最高法院判決理由，最高法院認為，縱然證人法警確有於「2月4日」當天，依照法警送達作業的慣例，將判決正本放置於檢察官辦公桌上，但依然未發生合法送達的效力，因此上訴並未逾期。

司改會表示，程序的錯誤是壓倒冤案的其中一根稻草，本案也有不正訊問、測謊報告瑕疵等問題，且法院所認定的行收賄期間，羅明村也有不在場證明。羅明村女兒說，沒有任何事證能證明父親有收賄，希望本案重啟調查。

記者會最後，民間司改會與冤獄平反協會提出3點訴求，呼籲檢察總長再為羅明村提起非常上訴，讓最高法院有機會再次面對並糾正司法系統的錯誤；呼籲監察院必須系統性調查當年司法陋習下的錯誤；刑事訴訟法應修法，改採對檢察官送達也一律郵務送達，根本性改變官民不同調的送達方式。（編輯：紀淑芳）1090219