高市消防員車禍家屬憂心 消防局：全力協助

（中央社記者陳朝福高雄23日電）高市消防水箱車13日出勤時與連結車發生擦撞的消防員1死4傷重大車禍，隊員賴統生仍昏迷，賴妻今天憂心家中經濟和國家制度問題；消防局表示，全力協助，讓家屬能安心。

賴妻在臉書貼文「至今局裡的小額急難金還沒有拿到，只說有在募款了」，長期照顧也沒有配套，很無言，也很茫然，「原來出了事，國家制度是這樣」。

貼文表示，「昨天上午骨科醫師決定近日動刀，保住統生右腳。昨天中午適逢大甲媽百年南巡到鳳山家裡附近，扶了媽祖鑾轎走了一段，求了壓轎金，並拿著統生衣服祈求平安，最後回家轉了帳繳房貸、車貸，提醒自己日子還得撐下去」。

對此，高市消防局副局長王宗展表示，小額急難救助金與外界捐款仍持續中，會盡量於月底前，將部分金額撥給在事故中傷亡的消防員；醫藥費也與醫院有共識，最後由消防局協助處理，讓家屬在短期內沒有後顧之憂。

王宗展表示，今天有到醫院加護病房探望賴統生，也與賴妻詳談，解釋消防局後續作為，讓家屬能安心。他也希望國家能建立制度，對受傷的公務人員有完善的住院與復健等照護措施。

高市消防局鳳祥分隊這輛水箱車與5名消防隊員，13日出勤時與張姓男子駕駛的連結車發生擦撞，水箱車翻覆，造成小隊長馮永昌送醫不治，賴統生至今仍昏迷，另3人肢體等多處擦傷。（編輯：黃世雅）1090223