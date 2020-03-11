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強制執行首例 婦居家檢疫趴趴走罰10萬可分期

最新更新：2020/03/11 18:20

（中央社記者蕭博文台北11日電）行政執行署今天表示，截至10日止，違反防疫規定裁罰案共177件。馬祖王姓婦人居家檢疫趴趴走挨罰10萬元，逾期未繳成遭移送強制執行首例，士林分署考量她為弱勢，已同意分期繳款。

法務部行政執行署今天在法務部舉行媒體茶敘，說明迅速強力執行防疫裁罰案件的作為。署長林慶宗說，截至10日為止，各主管機關對違反防疫規定的民眾已裁罰177件、金額新台幣696萬8000元，27件已繳清、金額合計56萬元，1件逾期未繳納，移送行政執行署執行。

副署長陳盈錦說，馬祖王姓婦人為居家檢疫對象，擅離自家住所2次，連江縣衛生局裁處10萬元罰鍰，王婦未在規定時間內繳納，移送士林分署執行。案經士林分署以視訊方式訊問後，認為王婦為弱勢家庭、名下無財產，已同意分期繳納。

陳盈錦說，強力執行防疫裁罰案件的重點不在錢，而是要藉此提醒、教育民眾防疫人人有責，但對於有資力的義務人，執行分署必要時還是會查扣存款、車輛，甚至聲請拘提、管收，伸張政府公權力，展現全面落實防疫政策的決心。

陳盈錦還提到，新竹縣男子林東京居家檢疫期間失聯，遭重罰100萬元，已要求新竹分署與衛生局聯繫，若林男未在4月7日期限內繳納，將迅速強力執行。

陳盈錦另指出，行政執行署13個分署已成立防疫執行專責小組，主動聯繫衛生、警政機關，掌握武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）裁罰案件數量，並由專人辦理，一旦經移送強制執行，立即分案執行。

媒體問到，若外國人違反防疫規定遭罰逾期不繳執意離境，如何確保執行，陳盈錦表示，外國人若無其他限制出境事由，的確無法予以攔截，但執行署會採取積極作為，包括必要時扣押動產等方式都可以研究，會按照法定程序，在合乎比例原則下執行。

法務部長蔡清祥則當場指示行政執行署與行政機關聯繫研究，若發現遭裁罰者為可能離境的外國人，是否能請衛生單位縮短繳納期限，讓行政執行署提前介入，使外籍人士繳清罰鍰，一定要展現執法魄力。（編輯：張銘坤）1090311

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