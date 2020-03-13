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男子自種大麻吸食 稱節省開銷遭起訴

最新更新：2020/03/13 20:25

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市錢姓男子涉向網友購買毒品大麻種子，自行在家種植烘乾後吸食，被警方逮捕並查扣大麻與種植器具等證物，他辯稱自行種植以節省開銷，台中地檢署日前依毒品罪嫌將他起訴。

台中市警察局第六分局今天表示，39歲錢姓男子民國107年12月至108年1月間，涉嫌利用新興通訊軟體Telegram，向國外網友購入大麻種子在自家中種植，並準備除濕機、乾燥機、植物自動供水器等種植工具栽種。

錢男待種子發芽長出花葉後，再取下烘乾並製作成菸草及菸花捲吸食，警方接獲線報後，與刑事警察局組成專案小組，去年6月見時機成熟後，持搜索票前往錢男位於台中市北屯區的住處搜索，現場扣得乾燥大麻花4包、大麻種子7顆、大麻成品2盒及栽種工具等證物。

錢男表示，平時有吸食大麻習慣，但因大麻價格昂貴，才透過網路向網友購買種子自行種植以節省開銷。錢男遭警方依法移送檢方偵辦後，台中地檢署上月依違反毒品危害防制條例罪嫌將他起訴，警方並將持續針對毒品流向擴大追查。

警方呼籲，意圖供製造毒品而種植大麻，已涉嫌違反「毒品危害防制條例」，最重可能遭判處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬以下罰金。（編輯：謝雅竹）1090313

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