行車糾紛又網路互嗆 少年埋伏開槍傷人投案

（中央社記者黃旭昇新北14日電）陳姓少年與人發生行車糾紛並在網路互嗆，因心生不滿網購改造手槍子彈，13日在新北中和埋伏開槍教訓夏男。警方循線查出身分勸說投案，今天依殺人未遂等罪嫌移送少年法庭審理。

新北市夏姓男子13日凌晨在中和區南山路遭槍擊，凶嫌共開兩槍。夏男左大腿被擊中1發子彈，送往衛福部雙和醫院救治，無生命危險。

中和警分局今天晚上表示，案發後調閱監視器全力追緝，鎖定開槍男子騎的機車，追查出家住新莊區的16歲陳姓少年涉重嫌。

警方說，騎機車的陳嫌已經在案發現場埋伏許久，追查所騎的機車車牌，是失竊許久的車牌。循線查出，槍手騎車逃到樹林後，更換回原有車牌並在某處棄車，改搭計程車潛逃至林口區躲藏。

警方依原車號追查，機車為少年的母親所有，並查出槍手身分為陳姓少年。經家屬協助勸說，陳姓少年今天中午由律師陪同，攜改造手槍與剩下的4顆子彈，向中和警方投案。

陳嫌供稱，去年10月與被害的夏男，在中和四號公園附近發生行車糾紛，雙方在網路上互嗆。他自稱在網路購買90改造手槍及6顆改造子彈，因此開槍教訓夏男。全案依殺人未遂、竊盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送少年法庭審理。（編輯：謝雅竹）1090314