男子大鬧急診室 醫護：防疫夠辛苦能不能不要鬧

（中央社記者趙麗妍台中15日電）防疫期間前線醫護備受壓力，楊姓男子因受傷送到童綜合醫院救治，疑因不滿醫護人員態度，以三字經辱罵護理師，急診部主任魏智偉在臉書發文「防疫夠辛苦了，能不能不要鬧」。

台中清水警分局今天表示，楊姓男子凌晨因受傷被救護車送醫救治，他疑因不滿護理人員態度，竟以三字經辱罵護理師，在接獲醫院通報，員警前往處理，到場時男子已經躺在床上，後續由家屬接回，將通知他到案說明，以醫療法調查。

童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書寫下過程，昨天深夜，一名男子到急診，因為醫療不符合他的「要求」，所以就三字經、五字經、七字經的謾罵、羞辱急診醫護，情緒激動，警察很快到場協助。

文中提到，因為醫護人員沒有心力去面對他，還有許多急診的患者需要處置，男子卻拿著重大傷病卡揮舞，「不要刺激我，我有這張政府發給我的重大傷病卡，我殺人也不會怎麼樣」。

魏智偉指出，急診雖然常會遇到情緒激動的患者，但是這樣語帶威脅恐嚇，已讓現場醫護夥伴心裡害怕恐懼。「多希望我們能安心工作，專心救人」。

文末，他說，「防疫我們很辛苦了，能不能不要鬧了」，呼籲一起譴責醫療暴力。（編輯：方沛清）1090315