刑事局偵破跨國盜版網站 高橋翔子拍片謝警

（中央社記者黃麗芸台北17日電）刑事局今天宣布，破獲以王男為首的非法跨國盜版AV網站，其造成相關智慧財產損失逾新台幣上億元，警逮7嫌送辦，日本知名AV女優高橋翔子和明里紬特別拍片感謝台灣警方協助。

高橋翔子在影片中表示，非常感謝電偵大隊這次取締盜版商的行動，她今後也會聲援台灣警察的取締行動，為警方加油；明里紬同樣致上感謝警方之意，未來會持續聲援。

刑事局今天舉行破案記者會，電信偵查大隊副大隊長林明俊表示，去年接獲檢舉指有個跨國AV盜版網站涉嫌提供大量日本盜版AV影片，且網友透過網路付款購買點數後即可線上瀏覽，此網站還大量散布各種網路AV裸露廣告，未成年者若觀看後恐影響身心發展，且戕害台灣網路治理及保護智慧財產權國際形象。

為遏止網路犯罪歪風，電偵大隊透過日本特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA協會）在台辦事處對此網站盜版日本情色影片內容進行蒐證，確認違反台灣著作權法重製、公開播送事實，估算所造成的智慧財產損失逾上億元。

全案經報請彰化地檢署指揮偵辦，清查發現此犯罪集團主嫌為居住在台中的34歲王男，透過利用跨境雲端主機架設網站，虛設行號及收購人頭帳戶等方式逃避追查。

警方調查發現，王男等人自民國107年1月起就採用超商付款等方式結合第三方支付，招攬網友以月費299元、399元等吃到飽方案入會，粗估會員數逾萬人，並大量透過AV盜版內容進行洗錢犯罪，再由人頭提領贓款以獲取大量不法利益。

經警方專案小組長期蒐證掌握金流證據，於2月20日在台中市及彰化縣等10處發動搜索，逮捕包括王男在內等7嫌（5男2女）到案，均坦承不諱。

現場起獲銀行帳戶網路銀行i-key（usb電子鑰匙）14個、人頭存摺5本、工商憑證4張、私章2個、存摺23本、手機7支、現金20萬元及執行刑事裁定扣押不動產12筆（價值約3600萬元）。

全案詢後依涉嫌違反洗錢防制法和著作權法送辦，其中王男以10萬元交保、其他犯嫌則分別以5萬元交保。（編輯：李亨山）1090317