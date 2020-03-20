嘉縣鄉代會主席涉教唆槍擊 10萬元交保

（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣某鄉代表會主席林姓男子涉及幕後教唆一起住宅槍擊案，昨天遭刑事局查獲，警方今天訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方複訊後，以新台幣10萬元交保。

嘉義市警方表示，嘉義市自由路一間民宅107年11月間遭人開了6槍，當時屋內的楊姓被害人右臀至大腿穿刺傷害，幸無生命危險，但被害人也未提傷害告訴，開槍嫌疑人徐姓男子被查獲移送，嘉義地方法院去年判處有期徒刑3年10個月，案件上訴中。

檢方指出，承辦檢察官在偵辦其他案件時，發現這起住宅槍擊案件幕後疑有教唆者，進一步追查才發現嘉義縣某鄉代表會主席林男涉有重嫌，檢方昨天指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及嘉義市警察局刑警大隊搜索，並帶回林男等5人，查扣4發子彈。

警方指出，因林男拒絕夜間訊問，今天才移送嘉義地檢署偵辦，另4名被告昨天則依違反違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，檢方複訊後，其中蔡姓男子依5萬元交保，另3人飭回。

涉嫌教唆的30餘歲林姓男子今天被移送嘉義地檢署偵辦，但他否認涉及住宅槍擊案的教唆，檢方複訊後，以10萬元交保。（編輯：洪學廣）1090320