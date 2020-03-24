散播百貨櫃姊染疫假訊息 中市警逮2人送辦

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市警察局第六分局今天表示，接獲七期百貨業者報案有人在網路社群軟體散布有櫃姊感染武漢肺炎假訊息，警方於2小時內即查獲2人涉嫌散播假訊息，依法移送檢方偵辦。

第六分局指出，位於七期的一家知名百貨公司從21日起陸續接獲顧客來電詢問館內是否有櫃姊感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），並於社群軟體群組發現有人散播相關訊息，影響百貨業者聲譽，昨天晚間7時報案，要查出散播假訊息者。

警方表示，接獲報案，同步通報衛生局，立即報請地檢署檢察官指揮，組成專案小組調查，迅速於2小時內將涉嫌散播假訊息的江姓女子與劉姓男子查緝到案。

警方指出，兩人並不相識，向警方供稱是聽聞他人轉述這家百貨公司內疑似有人感染武漢肺炎，未經審慎查證下，即於社群軟體發文，警方詢後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，將兩人移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，防疫期間，民眾應審慎識別各項訊息並加以查證，切勿因一時未查而散播不實訊息，誤踩防疫紅線，警方必將散播不實訊息造成社會恐慌者繩之以法，依法究辦。（編輯：卞金峰）1090324