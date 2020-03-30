北市地下匯兌搶案 收押主嫌四海幫大哥

（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市信義區於民國107年發生地下匯兌新台幣3000萬元搶案，其中一名林嫌去年在桃園持刀搶車遭逮。台北市警察局刑事警察大隊今天宣布，拘提主嫌四海幫大哥郝廣民且羈押禁見。

市刑大今天舉行破案記者會，副大隊長蔡金龍表示，台北市信義區中坡北路於107年10月29日晚間發生金額高達3950萬元的強盜案件，市警局信義分局於107年12月將犯嫌王男等3人依涉嫌強盜罪移請台北地檢署偵辦。

其中，一名林男去年5月在桃園市持刀連搶3機車且還劃傷路人遭逮。

蔡金龍指出，因本案疑點重重，台北市長柯文哲高度重視，並由市警局局長陳嘉昌指示市刑大成立專案小組接續偵辦。

經台北地檢署檢察官指揮市刑大偵查第四隊、刑事局、市警局信義分局和士林分局、屏東縣警察局組成專案小組調查。

經警方抽絲剝繭、蒐集相關犯罪事證發現，本案主嫌以四海幫大哥50歲郝廣民為首，其透過內神通外鬼方式，由46歲周姓共犯與被害人相約交付大筆現金，再由郝男指派旗下幫眾王男等3人下手行搶。

警方見時機成熟之際，報請北檢和台北地院核發拘票及搜索票，於今年1月14日兵分多路拘提周嫌等4人到案，但郝男仍在逃。

在警方積極追緝下，終於在3月28日將郝廣民拘提到案，全案依違反組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並經台北地院裁定羈押禁見；現仍有1嫌潛逃海外，警方積極追緝。（編輯：李亨山）1090330