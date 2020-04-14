警踹拒檢少年頭 司改會籲文明執法

（中央社記者林長順台北14日電）新北市員警日前涉用腳踹被取締無照駕駛少年頭部。司改會今要求新北市警局公開調查報告﻿、新北檢主動開啟偵查﻿，呼籲內政部及警政署擔負制度改革責任，建立文明執法環境﻿。

新北市警察局中和分局員警7日在制伏無照駕駛的少年過程中，其中一名員警疑出腳對少年「踹頭」，並集體向質疑的民眾叫囂「下來呀」、「請你吃慶記（子彈）」，引起爭議。

司改會今天發表聲明，表示警察不可用執法作為藉口，對人民施以過度武力，違反比例的武力實施所導致身體與精神痛苦，將恐違反公民與政治權利國際公約第7條規定。

司改會認為，新北市警局督察組雖已對出腳踹頭的員警記兩支申誡，但本案發生的制度性原因尚待檢討，呼籲新北市警局徹底檢討本案發生經過及原因，並公開檢討報告。﻿﻿

司改會指出，影片中員警對人民踹頭行為，如有成傷，則可能構成刑法傷害罪，又公務員於執行職務時犯傷害罪者，為非告訴乃論之罪，檢察官作為偵查主體必須主動開啟偵查。

司改會表示，第一線執法的壓力與行為表現，並非僅是個案員警情緒管理失當，而牽涉整體績效制度、管理文化與憲法素養訓練等問題。事件發生後，從新北市警局事後褒獎涉案員警甚至公開發文，以及警政署默不作聲，可知警察系統對法治原則的遵行，需從上層開始改革。內政部及警政署對制度改革不應置身事外，應具體表態檢討及改革措施。﻿（編輯：李亨山）1090414