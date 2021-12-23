新北警圍捕通緝犯開11槍 擊中左腿落網起出槍械

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新北市警方23日在永和區圍捕陳姓通緝犯時，針對持槍企圖跳樓逃逸的陳男開了11槍，並擊中其左腿後逮捕送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月23日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北23日電）新北市警方今天在永和區圍捕陳姓通緝犯時，針對持槍企圖跳樓逃逸的陳男開了11槍，並擊中其左腿後逮捕送醫。警方起出改造槍械4把、子彈一批，並帶回住處另外3人調查。

新北市警局刑警大隊今天表示，市刑大重案組接獲線報，台北地檢署發布違反槍砲彈藥刀械管制條例通緝的陳姓男子，長期擁槍自重並於永和區福和路民宅一帶出沒，且涉嫌在住處改造槍枝。

新北市警方23日在永和區圍捕陳姓通緝犯時，陳男企圖跳樓逃逸，不斷在遮雨棚、頂樓、陽台、鐵窗攀爬逃竄，吊掛在樓梯間險象環生，圍捕過程中，員警總共開了11槍，並擊中其左腿後逮捕送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月23日

警方說，市刑大幹員上午8時許，偕同永和警分局、板橋警分局、保安大隊霹靂小組等專案小組成員，持新北地院核發搜索票，前往永和區福和路7巷民宅攻堅。

警方表示，幹員強行破門時，陳男由後陽台逃竄，圍捕員警見狀開槍示警，逼迫他自附近的公寓遮雨棚往頂樓攀爬，又從頂樓跳往隔壁棟頂樓間逃竄。

專案小組幹員持槍與盾牌戒備，部分人全副武裝在公寓鐵窗外攀爬圍捕。因陳男在樓梯間窗戶向外攀爬逃亡，警方不斷喝令停止，且發現他手突然伸進外套口袋似要持槍械，警方又警告他會從高樓層摔下地面傷亡；但陳嫌有企圖跳樓逃亡跡象，保大員警見狀開了1槍，擊中其左腿。

警方統計，在圍捕過程中，員警總共開了11槍。槍聲大作引起附近居民注意與躲藏、拍照，警方拉起封鎖線邊圍捕一面疏散民眾，並警戒走避以免造成意外。

警方說，陳嫌遭槍擊後，負傷跨坐在4樓樓梯間窗口，最後體力不支將墜樓時，專案小組立即將陳男強拉入樓梯間逮捕；其左大腿槍傷1處，無生命危害，被送往台北慈濟醫院戒護救治。

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警方初步調查，中彈的46歲陳嫌精通改造槍枝，曾有多項槍砲案件刑事紀錄；圍捕結束後，在陳嫌住處搜索，查扣改造槍械4把、子彈一批，及部分改造槍械工具、半成品等，也將在場2男1女同夥，帶回市刑大調查身分。全案將等陳嫌治療傷勢告一段落後，進一步調查釐清。

市長侯友宜今天在市警局接受媒體聯訪時表示，新北警察將士用命、屢破重大刑案；尤其，面對槍林彈雨，以奉獻、熱情、犧牲、堅持的精神守護新北市。早上圍捕槍砲通緝犯，能快速地逮捕嫌疑人，有效地打擊犯罪，值得肯定。（編輯：方沛清）1101223

新北市警局刑警大隊獲報，陳姓男子長期擁槍自重並於永和區福和路民宅一帶出沒，警方持搜索票前往民宅攻堅，陳男試圖從後陽台逃竄，警方統計，在圍捕過程中，員警總共開了11槍，並擊中其左腿後逮捕送醫。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月23日

新北市警方23日在永和區圍捕陳姓通緝犯時，共開11槍並擊中其左腿後逮捕送醫。警方於陳男住處起出改造槍械4把、子彈一批。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月23日