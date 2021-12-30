偵辦館長槍擊案手錶證物遺失 前偵查隊長不起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）新北警偵辦館長陳之漢槍擊案相關案件時有貴重手錶證物不知下落，當時胡姓偵查隊長測謊未過被送辦。檢方認為測謊不得作為唯一證據，且無法證明胡男接觸該錶，今天處分不起訴。

館長陳之漢去年8月在其經營的成吉思汗健身館林口總店前遭槍擊，警方發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係匪淺，在去年底將寶和會前會長邵柏傑查緝到案，過程中卻弄丟邵柏傑價值約新台幣50萬元的貴重手錶。

事後，新北市警局對35名承辦及協辦人員測謊，僅時任市刑大偵查隊胡姓隊長測謊未過被送辦，並被調職，但至胡男住處及辦公室等處搜索，並未發現該錶。

根據新北地檢署不起訴書，檢方調閱執行搜索扣押現場即邵男住處、證物運送及放置證物等處的監視器畫面，均未發現胡男有接觸該錶或翻找證物箱情形，再請廉政署調查、勘驗，結果相同。

檢方同時訊問多名官警，沒人目擊胡男接觸手錶或從證物箱內取出手錶行為，更沒人在新北市刑大確實看過這個手錶，無從確認手錶何時丟失。

檢方認為，本案自始即無法排除保管疏失的可能性，警方在證物保管程序上有重大疏失，相關單位應檢討並強化管理機制措施及督導作業，有關考核督導人員的行政責任與懲處部分，應另由所屬警察機關依法處理。（編輯：方沛清）1101230