館長槍擊案 槍手劉丞浩二審遭判15年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

竹聯幫寶和會涉「館長」陳之漢槍擊案等案件，二審台灣高等法院16日判槍手劉丞浩（前左）15年6月徒刑，涉籌劃槍擊案的寶和會幹部施俊吉（前左2）判刑16年，還可上訴；圖為2人聆判後還押。中央社記者劉世怡攝 111年8月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北16日電）竹聯幫寶和會涉「館長」陳之漢槍擊案等案件，一審判槍手劉丞浩16年徒刑，涉籌劃槍擊案的寶和會幹部施俊吉遭判18年半。二審今天改判處劉男15年6月、施男16年，還可上訴。

二審台灣高等法院今天宣判，提訊劉丞浩及施俊吉到庭聆判，2人還押時面對媒體提問是否上訴及獲輕判有何想法，均不予回應。

網紅「館長」陳之漢109年8月28日凌晨在自家「成吉思汗」健身館林口館門口遭連開3槍，小腿、手臂各中1槍，槍手劉丞浩隨即投案。

新北市警察局組專案小組，查出劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，另查出寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件。

一審新北地院判決指出，寶和會主要從事放貸、酒店圍事等活動，亦持續受託從事槍擊殺人、傷害等非法暴力犯罪，再謀取暴利。

檢警調查，進行槍擊殺人或槍擊恐嚇案件時，均由寶和會大組長施俊吉全權負責指揮操縱組織成員進行犯案，包括事前從幫會內成員選定槍手後，規劃逃亡路線、藏匿地點、投案方式等，並負責支付犯案槍手安家費及協助選任辯護人等事宜。

109年8月27日晚間11時許，劉丞浩搭計程車到「成吉思汗」健身館林口館埋伏，28日凌晨2時許見陳之漢步出健身房走上座車，持制式手槍朝他頭部、身體連開3槍。

劉丞浩犯案後直奔警局投案，檢警從案發後，曾由寶和會前會長邵柏傑下令對此事封口外，寶和會還透過管道，交付新台幣25萬元給劉丞浩指定的債主還債等，追查出寶和會主導犯案。

此外，民國108年6月涉嫌在北市內湖區開槍的陶姓男子，案發前藏匿處所竟是劉丞浩所承租，另查出寶和會會長林修伯率眾涉及去年8月在台北市知名酒店限制陳姓被害人自由，並恐嚇被害人勒索金錢。

還有10年前的「紅景天吸金案」主嫌謝姓男子涉嫌以空殼公司吸金17億元，寶和會覬覦這筆鉅款，在108年7月綁票謝男並要求贖金，囚禁謝男2個月餘，遭通緝10年又被綁票的謝男一度在囚禁期間服藥自殺未遂，籌措千萬元交予寶和會後獲釋。

一審新北地方法院宣判，劉丞浩及施俊吉因涉館長槍擊案分別被判刑16年及18年6月，均強制工作3年；林修伯、副會長梁智勝則因指揮或參與犯罪組織，分別被判處1年至4年不等徒刑，林修伯強制工作3年。其餘7名被告則因參與組織犯罪及擄人勒贖等罪嫌，5人被判處10月至8年6月不等徒刑、2人免訴。5名遭判刑的被告中有2人被強制工作3年。（編輯：張銘坤）1110816