女子冒充法官檢察官獄友等詐得1789萬元 遭判刑5年

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一名黃姓女子冒充獄中朋友謝女身分，甚至還跟謝女老公同居、生子，也曾冒充法官、檢察官等，陸續向10人詐得新台幣1789萬元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）一名黃姓女子冒充獄中朋友謝女身分，甚至還跟謝女老公同居、生子，也曾冒充法官、檢察官等，陸續向10人詐得新台幣1789萬元，遭新竹地方法院判刑5年，沒收犯罪所得。

新竹地方法院判決書指出，黃女2016年在看守所服刑期間，認識了獄友謝姓女子，她認謝女為乾妹妹，進而認識到謝女的先生黃姓男子。

檢警查，黃女出獄後，近年又因犯案遭通緝，為了隱匿身分，竟與黃男交往，並且同居、懷孕，為了就醫，黃女還偷走謝女健保卡，用謝女身分產檢、生產，甚至還用謝女身分到戶政事務所幫嬰兒報戶口。

謝女後來發現自己竟無端多了一名兒子，向黃男確認後，得知老公竟和黃女生小孩，氣得離婚並告黃女、黃男。

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黃男供稱，黃女自稱是多家公司股東，每次外出黃女都會搶著付帳，且會在消費發票上打統一編號，稱是要向公司報帳，因此黃男及黃男母親都對她的背景深信不疑。

檢警調查，黃女以包括法官、檢察官、生技公司富二代、房屋仲介等各式身分與不特定人士交流，受騙人士包含謝女、謝女先生、謝女婆婆、房東、手機店老闆等，前後共騙走1789萬元，遭新竹地方法院判刑5年，沒收犯罪所得。（編輯：郭諭儒）1110103