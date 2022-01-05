議會通過建請特赦陳水扁 蔡清祥：總統職權決定

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台南市議會5日通過建請特赦前總統陳水扁，法務部長蔡清祥（圖）在法務部媒體茶敘後受訪時表示，特赦是總統職權，應予以尊重，個別地方人士主張也予以尊重。中央社記者劉世怡攝 111年1月5日

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（中央社記者劉世怡台北5日電）台南市議會今天通過建請特赦前總統陳水扁。法務部長蔡清祥受訪說，尊重地方人士主張，但特赦為總統職權，是由總統來做決定，法務部則為幕僚單位。

民進黨籍台南市議員陳怡珍今天在台南市議會臨時會提案建請中央特赦前總統陳水扁，在多名議員附議下敲槌通過。陳水扁兒子、民進黨籍高雄市議員陳致中說，由衷感謝台南市議會的決議。

法務部下午舉行媒體茶敘，蔡清祥於茶敘尾聲接受媒體聯訪做出上述表示。蔡清祥表示，特赦是總統職權，應予以尊重，個別地方人士主張也予以尊重。

媒體追問，陳水扁還有多起案件，還沒判刑定讞，此特赦是否可行；蔡清祥回應，特赦是由總統來做決定的，法務部只是一個幕僚單位，會依法來行事。

此外，為嚴查民生、餐飲業是否哄抬物價，物價聯合稽查小組陸續展開稽查，目前稽查結果如何，蔡清祥指出，行政院統籌的跨部會物價聯合稽查小組，由法務部結合相關單位，包含公平會、經濟部、農委會、財政部等一起處理穩定物價的問題，經過幾次蒐證，現在還在積極分析蒐集回來的資料，還沒有最後的調查結果。

蔡清祥指出，近期追查國外進口的肉品部分，稽查小組須要去分析來源的價格，調查出售時有無哄抬及不合理的漲價，必須靠相關資料做綜合分析及判斷；如果發現有哄抬或囤積的話，若涉及刑責由檢察機關處理，若涉及行政責任，則由主管行政機關處理。

法務部官員指出，哄抬物價等涉及刑責部分，本刑最重可處3年有期徒刑。

另外，媒體詢問，台灣高檢署最近換槍，是否有要執行死刑，蔡清祥僅說：「我不知道有這回事。」（編輯：方沛清）1110105