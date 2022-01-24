輔大校長江漢聲涉違法挪用校產 遭依背信罪起訴

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私立輔仁大學校長江漢聲（圖）涉嫌與前輔大醫籌處醫療事務組林姓組長、輔大醫學院前洪姓行政副院長合謀，巧立名目違法挪用校產。新北檢方偵辦時，江漢聲等人均否認犯行，檢方不採信並認為涉犯背信罪嫌，24日將3人起訴。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月24日

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）私立輔仁大學校長江漢聲涉嫌與前輔大醫籌處醫療事務組林姓組長、輔大醫學院前洪姓行政副院長合謀，巧立名目違法挪用校產。新北檢方今天依背信罪嫌起訴江漢聲等3人。

根據新北地檢署起訴書，輔仁大學成立輔仁診所，為輔大附設醫院預做準備，但因礙於法規，輔大診所管理委員會在民國96年間開會決議，建議將屬性變更為「輔大附設診所」，以此符合校方附屬機構編制規定。

檢方調查，江漢聲未依決議辦理，反找來曾在輔大醫務室工作的詹姓醫師擔任診所負責人，以私人名義申請醫療機構開業，由於不算是輔大附屬單位，若以「借貸」名義上簽給輔大請求開辦費用，恐與私立學校法及輔大捐助章程等規定不符。

江漢聲在96年至98年間多次以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動經費」等名義，向輔大請款、挪用借給輔大診所，共借得新台幣400萬元。

檢方調查，104年起，輔大診所陸續遭國稅局追稅，加上被輔大追討借款，輔大診所資金使用上捉襟見肘。

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為了解決此問題，江漢聲涉嫌與負責診所行政管理業務的前輔大附設醫院醫院籌備處醫療事務組林姓組長、輔大醫學院前洪姓行政副院長合作，巧立名目以勞務合約方式請款，挾限制性招標優勢，指定「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所，幫助輔大診所取得250萬元不法利益。

檢方調查，這筆250萬元款項除用於支付醫師薪資及醫院相關支出外，亦將其中90萬元，用以償還積欠輔大的剩餘款項；偵辦時，江漢聲等人均否認犯行，檢方不採信並認為江漢聲等3人涉犯背信罪嫌，今天將3人起訴。（編輯：李錫璋）1110124