雪山2登山客墜雪坡 保育志工熱心山友徹夜馳援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高山保育志工吳峻德26日凌晨1時許在三六九山莊執勤時，接獲登山客到場求助，表示有2名隊友在攀登雪山主峰往翠池途中，先後不慎墜落，吳峻德立即與7名熱心山友組成救援隊，連夜上山救援，順利將2名傷者帶下山。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）雪霸國家公園管理處今天指出，三六九山莊凌晨接獲山友求助稱有2人攀登雪山主峰途中墜落，執勤雪季服務的保育志工立即與熱心山友組隊，連夜上山救援，順利將2名傷者帶下山。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山接受媒體聯訪表示，目前正值雪季服務期間，高山保育志工吳峻德今天凌晨1時許在三六九山莊執勤時，接獲登山客到場求助，表示有2名隊友在攀登雪山主峰往翠池途中，先後不慎墜落，吳峻德立即與7名熱心山友組成救援隊，連夜上山救援。

根據吳峻德回報資訊，2名墜落山友隸屬同一登山隊伍，其中26歲梁姓男子墜落在翠池圈谷內側的雪坡，另一名37歲陳姓隊友於等候救援期間，也不慎滑落雪山鞍部往翠池結冰坡面將近300公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳俊山指出，救援隊凌晨4時30分許接觸到梁姓山友，經檢傷給予保暖，評估狀況穩定，由山友陪同回到三六九山莊；其餘救援人力持續挺進雪主下鞍部確認另一名傷者狀況，約上午9時抵達墜落處，卻僅見睡墊不見人影，經前往翠池山屋確認，陳男已由領隊先行攙扶回山屋，陳男除身體部分挫傷、流鼻血，腳持續抽筋外，其餘身體狀況正常，後續由志工、熱心山友陪同下山。

陳俊山表示，救援案件凌晨發生，顯示登山隊是在昏暗夜空下前行，風險較高，呼籲山友登山注意自身安全，尤其雪季期間，雪地融化後再結冰會相當溼滑，務必攜帶雪攀裝備並熟悉使用方式，勿貿然前進。（編輯：卞金峰）1110126