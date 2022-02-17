男涉三重宮廟槍擊案 警圍捕時開槍自戕亡

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陳姓男子疑與三重某宮廟有糾紛，16日晚間持槍朝宮廟連開11槍後逃逸，警方獲報查出陳男投宿汽車旅館，派員圍捕，陳男竟朝頭部開槍自戕，警方封鎖現場偵辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）陳姓男子疑與三重某宮廟有糾紛，昨晚持槍朝宮廟連開11槍後逃逸，警方獲報查出陳男投宿汽車旅館，派員圍捕，陳男竟對自己頭部開槍自戕，送醫宣告不治。

三重警分局今天發布訊息表示，三重永福街附近一間宮廟昨晚約10時遭人開槍，警方獲報立即到場偵辦，鎖定46歲的陳姓男子涉案。

警方表示，經組專案小組調閱監視畫面連夜追查，鎖定陳男犯案後投宿新莊區後港一路某汽車旅館，今天清晨近4時動員警力前往查緝，警方發現陳男離開汽車旅館並有車輛擬接應時，跟監員警立即上前攔查圍捕。

警方表示，由於陳男拔槍朝警方作勢開槍，員警見狀也對空鳴槍共4發，隨後陳男疑自知難逃，舉槍朝頭部開槍自戕，經送醫急救仍宣告不治。

警方在陳男投宿汽車旅館房間內查獲27歲鄭姓男子及槍枝2把，帶回涉嫌開車接應的37歲陳姓男子。全案已報請新北地檢署指揮偵辦，以釐清案情。（編輯：唐聲揚）1110217