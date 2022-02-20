更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

撞五楊高架分隔島車全毀 3人送醫不治

2022/2/20 11:58（2/20 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道一號南向35.5公里泰山路段20日凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，車上3人經送醫急救都宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月20日
國道一號南向35.5公里泰山路段20日凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，車上3人經送醫急救都宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）國道一號南向35.5公里泰山路段今天凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，由於撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損變形，車上3人經送醫急救都宣告不治。

警消今天凌晨0時54分接獲通報，1輛自小客車自撞五楊高架道路和平面道路的分隔島，經派員到場搶救，由於撞擊力道強烈，車頭全毀，車體毀損嚴重，造成1名男子彈出車外，已無生命跡象。

另兩名男子受困車內，經警消用破壞器材將車體剪開搶救，2人脫困後已無呼吸心跳，經緊急送醫急救，3人仍傷重不治。車禍原因仍待國道警察調查釐清。（編輯：張銘坤）1110220

國道一號南向35.5公里泰山路段20日凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，由於撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損變形，車上3人送醫不治。車禍原因仍待國道警察調查釐清。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月20日
國道一號南向35.5公里泰山路段20日凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，由於撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損變形，車上3人送醫不治。車禍原因仍待國道警察調查釐清。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族