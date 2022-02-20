撞五楊高架分隔島車全毀 3人送醫不治

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國道一號南向35.5公里泰山路段20日凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，車上3人經送醫急救都宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月20日

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（中央社記者王鴻國新北20日電）國道一號南向35.5公里泰山路段今天凌晨發生車禍，1輛自小客車撞上五楊高架道路與平面道路的分隔島，由於撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損變形，車上3人經送醫急救都宣告不治。

警消今天凌晨0時54分接獲通報，1輛自小客車自撞五楊高架道路和平面道路的分隔島，經派員到場搶救，由於撞擊力道強烈，車頭全毀，車體毀損嚴重，造成1名男子彈出車外，已無生命跡象。

另兩名男子受困車內，經警消用破壞器材將車體剪開搶救，2人脫困後已無呼吸心跳，經緊急送醫急救，3人仍傷重不治。車禍原因仍待國道警察調查釐清。（編輯：張銘坤）1110220