刑事局辦毒品案查出暴力討債集團 逮5人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

刑事局日前偵辦毒品案時，發現犯案人手機中有多筆暴力討債影片，循線查出嘉義縣陳姓男子組織暴力討債集團，並帶回主嫌陳男等5人到案，依法移送偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）刑事局日前偵辦毒品案時，發現犯案人手機中有多筆暴力討債影片，警方查出嘉義縣陳男組成暴力討債集團，以強迫被害人拿鐵鎚敲打自己手指等討債，循線逮捕陳男等5人依法送辦。

刑事局偵查第六大隊今天發布新聞稿表示，刑事局偵查第六大隊第五隊日前調查毒品案時，經數位鑑識發現犯案人手機中，有多筆暴力討債的犯罪事證，立即報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，並會同嘉義市、台中市及嘉義縣等縣市政府警察局共組專案小組偵辦。

辦案人員查出，27歲陳姓男子組成暴力犯罪集團，涉嫌自民國107年起非法籌組地下錢莊及暴力討債集團，利用被害人急需用錢之際，將金錢借被害人，並簽立本票，再將被害人及身分證拍照存證，以年利率720%至920%放高利貸。

陳男並接受其他債主委託處理債務，趁被害人無力還款之際，率領成員向被害人，以砸車、強迫拿鐵鎚敲打自己手指或毆打等暴力手段，威脅被害人還款，造成被害人身心俱疲。

警方歷經數月蒐證後，於110年12月7日，動員警力28名、兵分5路，持搜索票與拘票，前往嘉義縣市等地執行搜索及拘提，帶回主嫌陳男等5人到案，另查扣手機3支、電擊棒1支及球棒2支等贓證物。

警方全案詢問後，依妨害自由、重利、恐嚇取財、毀損及組織犯罪防制條例等罪嫌，將陳男等5人移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110224