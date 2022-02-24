興櫃碩豐科技傳內線交易 前立委賴勁麟遭約談

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碩豐數位科技公司原總經理特助薛姓男子涉嫌在民國104、105年間從事內線交易，台北地檢署24日指揮調查局新北市調處兵分多路搜索，並約談薛男及當時擔任碩豐經理人的前立委賴勁麟（圖）等人說明。中央社記者林長順攝 111年2月24日

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（中央社記者林長順台北24日電）興櫃公司碩豐數位科技公司原總經理特助薛姓男子，涉嫌於104、105年間從事內線交易。台北地檢署今天指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並約談薛男及前立委賴勁麟等人說明。

檢調獲報，薛男及當時擔任碩豐經理人的賴勁麟等人於104、105年間，涉嫌知悉碩豐一項設備交易重大消息後，於禁止交易期間內，從事內線交易，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。

據了解，賴勁麟當時也買賣少量股票，金額並不多，檢調要求賴勁麟說明，釐清是否涉案。

台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並約談薛男、賴勁麟等嫌疑人及證人說明，傍晚移送到北檢複訊。

碩豐母公司伍豐科技晚間發布重大訊息表示，檢調單位今天因員工個人案件持函至子公司碩豐公司調卷。碩豐於收到來函後，已配合提供檢調單位一切必要的資料以供查核。（編輯：方沛清）1110224