男攻擊屏東超商店員 殺人未遂、重傷害未遂起訴

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屏東縣高樹鄉楊姓男子去年6月持刀砍傷范姓婦人、同年9月又徒手攻擊潘姓女超商店員雙眼，檢方依殺人未遂及重傷害未遂起訴。（圖取自facebook.com/LiGangPolice）

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣高樹鄉楊姓男子去年6月持刀砍傷范姓婦人、同年9月又徒手攻擊潘姓女超商店員雙眼，檢方偵結，依殺人未遂及重傷害未遂起訴。

屏東縣政府社會處長劉美淑告訴中央社記者，超商店員目前還沒上班，仍在休養，恢復狀況良好，每週都要到高雄長庚紀念醫院回診，也已9次心理諮商。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，楊姓男子母親曾與范姓婦人為土地糾紛肢體衝突，楊姓男子心生不滿，去年6月30日在高樹某早餐店遇見范姓婦人，持店內煎台上刀子揮砍范姓婦人，導致范姓婦人多處刀傷。

新聞稿提及，楊姓男子去年9月26日在高樹一處便利商店購物後，坐在超商門抽菸，潘姓女店員勸導移往他處抽菸，楊姓男子不滿，以手指猛力摳挖潘姓女子雙眼，導致潘姓女子頭部蜘蛛網膜下腔出血、左眼窩骨骨折。

楊姓男子是屏東縣政府衛生局列管的精神病患，犯下徒手挖超商店員雙眼案後，引發社會關注，案發後被警方依精神衛生法戒護就醫，去年11月4日出院時，屏檢持傳票到醫院，帶回楊姓男子訊問。

檢察官認為楊姓男子對范姓婦人的攻擊行為有殺人犯意、對超商女店員的行為有重傷害犯意，經2次精神鑑定報告，認為行為時有辨識行為能力，依殺人未遂及重傷害未遂起訴，移審台灣屏東地方法院。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之；使人受重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，未遂犯罰之。（編輯：李明宗）1110301