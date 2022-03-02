北市BMW連撞10輛汽機車釀3傷 1女命危

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台北市中山區北安路2日發生一起多車碰撞車禍，曾姓男子駕駛一輛BMW疑要迴轉卻突然逆向暴衝，撞上停等紅燈的10輛汽、機車，其中1名女性騎士重傷命危，送醫搶救。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月2日

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市中山區北安路今天下午5時許發生多輛車碰撞車禍，BMW駕駛曾姓男子疑要迴轉卻突然逆向暴衝，撞上停等紅燈的10輛汽、機車，造成3人受傷，其中一名女騎士命危送醫搶救。

北市警消下午5時11分許獲報，指中山區北安路、北安路670巷路口發生嚴重車禍，多輛汽機車碰撞且有人受傷，立即派員到場協助。

經初步調查了解，案發地點為台北基督長老教會大直教會對面，30多歲曾男駕駛BMW汽車沿北安路行駛要轉北安路670巷時，不明原因逆向暴衝先撞上一輛大型重機，失控的BMW又碰撞在路口停等紅燈的多輛汽、機車。

包括3輛汽車、1輛重機和6輛機車因此遭波及，造成3名騎士（2女、1男）因此受傷分送振興醫院和新光醫院治療，其中40多歲女騎士傷重且無呼吸心跳，命危搶救中。

詳細事發原因，仍待警方後續調查釐清。（編輯：李錫璋）1110302