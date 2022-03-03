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疑租金分攤糾紛 港籍女大生持刀傷室友後輕生不治

2022/3/3 14:13（3/3 16:51 更新）
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台中1名香港籍龔姓女學生3日凌晨與林姓女室友疑因租金分攤問題引起糾紛，龔女持刀劃傷林女，林女負傷逃出報案，警方到場發現龔女在房內輕生，送醫不治，警方已封鎖現場調查釐清。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月3日
台中1名香港籍龔姓女學生3日凌晨與林姓女室友疑因租金分攤問題引起糾紛，龔女持刀劃傷林女，林女負傷逃出報案，警方到場發現龔女在房內輕生，送醫不治，警方已封鎖現場調查釐清。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月3日
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中3日電）台中一所大學香港籍龔姓女學生，今天凌晨與林姓女室友，疑因租金分攤問題引起糾紛，龔女持刀劃傷林女，林女負傷逃出報案，警方到場發現龔女在房內輕生，送醫不治。

台中市警察局第六分局警員告訴中央社記者，警方今天凌晨0時52分獲報，西屯區福上巷一處租屋處發生糾紛案，台中一所大學的22歲龔姓女大學生持刀劃傷21歲林姓室友，林女負傷逃出求救。

警方獲報到場，發現林女手部、左耳與後頸等處受傷，立即通知救護車送醫，經治療後無生命危險，警方前往龔女住處追查，發現房內門鏈條鎖上，經會同消防局剪斷鎖鏈進入屋內，發現龔女輕生，送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查，均為大學生的龔女與林女同住，疑因租屋租金分攤發生糾紛，事發當時龔女要求林女搬離不成，憤而持刀劃傷林女。警方已封鎖現場調查，並報請檢方會同法醫相驗死者遺體釐清死因。（編輯：卞金峰）1110303

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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