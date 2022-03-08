關中溢領退休金案勝訴 二審廢棄發回更審

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（中央社記者劉世怡台北8日電）前考試院副院長關中退職後，遭考試院銓敘部追討溢領退休金，先繳款再興訟求返還，一審判關中勝訴，二審日前依大法庭見解，日前廢棄原判決發回更審。

全案緣於，公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）外界俗稱「黨職併公職條例」於民國106年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後1年內，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。

一審台北高等行政法院審理後認定，請求權時效為1年，也就是考試院銓敘部須在107年5月11日以前合法送達書面處分書給關中，但是銓敘部遲至107年5月17日才送達給關中，公法上請求權時效已消滅，判返還關中 新台幣351萬多元。

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經上訴，二審由最高行政法院審理。二審合議庭日前考量，最高行政法院大法庭去年10月間裁定，社團年資處理條例提到「1年」期間，是訓示規定，不是消滅時效，政府仍有權追繳溢領退休金等，認定原判決有違誤，將原判決廢棄發回更審。

大法庭裁定是就另案南投公務員案，做出統一見解認為，社團年資處理條例第7條是在排除現行法律有關權利行使期間的規定，與條例第4條、第5條的定性無涉，無從據以作為認定規定「1年」為消滅時效的依據。（編輯：張銘坤）1110308