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女子攀登對關山疑墜谷 空拍機投入搜救

2022/3/22 19:32（3/22 20:01 更新）
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林姓女子19日攀登玉山北北峰及對關山，不過林女未依計畫在20日下山且失聯，南投消防局人員在溪谷發現林女背包，研判人卡在懸崖峭壁處，23日將出動空拍機進行救援。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月22日
林姓女子19日攀登玉山北北峰及對關山，不過林女未依計畫在20日下山且失聯，南投消防局人員在溪谷發現林女背包，研判人卡在懸崖峭壁處，23日將出動空拍機進行救援。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月22日
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（中央社記者吳哲豪南投22日電）1名林姓女子19日攀登玉山北北峰及對關山，但林女未依計畫在20日下山且失聯，南投消防局獲報入山搜尋，在溪谷發現林女背包，研判人卡在懸崖峭壁處，明天將出動空拍機救援。

南投縣消防局今天發布新聞訊息指出，家住新北市的林女申請攀登玉山北北峰及對關山，根據林女所提登山計畫，林女3月19日從沙里仙林道養鱒場登山口出發攀登玉山北北峰及對關山，20日下山。

林女出發後在營地放下裝備，以輕裝攻頂對關山，不過中途發現林道部分崩塌，無法往前因此返回營地，也和親友聯繫說會在20日拔營返程。

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林女親友20日等不到林女下山，21日下午又發現林女手機打不通，於是向南投縣消防局報案，消防局今天派出搜救人員入山搜尋。

南投縣消防局指出，搜救人員在距沙里仙林道養鱒場登山口500公尺處，發現有紅色背包及營釘，且在100公尺正下方溪谷發現背包，懷疑為林女墜落處，研判林女卡在懸崖峭壁，由於天色已晚，消防局決定明天調用空拍機配合搜救人員前往救援。（編輯：張雅淨）1110322

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