警政署連12天全國打詐 破67個詐騙集團逮481嫌

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警政署刑事局30日舉行「打擊虛幣投資詐騙」專案記者會，署長陳家欽（中）表示，這次全國打詐專案行動鎖定「假投資集團性詐騙」對象，共查獲67個詐騙集團、逮481嫌，法院羈押31嫌，查扣不法所得財物逾新台幣5000萬元。中央社記者黃麗芸攝 111年3月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）警政署刑事局自21日起連12天執行全國打詐專案，署長陳家欽今天表示，共查獲67個詐騙集團、逮481嫌，其中21嫌為幫派成員；並破獲虛擬貨幣投資詐騙案，查扣逾15萬顆泰達幣。

刑事局今天舉行「打擊虛幣投資詐騙」專案記者會，陳家欽致詞表示，由於詐騙集團的非法金流為逃避查扣已朝虛擬化發展，這次全國打詐專案行動鎖定「假投資集團性詐騙」對象，共查獲67個詐騙集團、逮481嫌，法院羈押31嫌，查扣不法所得財物逾新台幣5000萬元。

其中，有21嫌為幫派核心人物，包括竹聯幫、四海幫和天道盟成員在內，其他犯嫌也是幫派外圍分子，顯見警政署所策訂「打詐就是掃黑、斷金流」策略是正確的。

值得注意的是，刑事局和高雄市警察局聯手偵破34歲李姓女子為首的假投資虛擬貨幣詐欺集團案，查扣當今盛行虛擬貨幣泰達幣逾15萬8000顆（約新台幣454萬餘元）。

刑事局偵查第二大隊副大隊長賴俊堯說明，專案小組自去年11月起陸續於高雄市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣和台南市等地，查獲李女涉嫌收購「虛擬貨幣山寨平台」以經營假投資詐欺水房，旗下幹部官男和鐘男等人則利用房仲身分作為掩護，指揮遙控其他成員和車手進行多層次轉帳贓款。

隨後詐團再派人提領大額現金，並於平台後台內製作假交易紀錄，若遭檢警約談時，就提供預先準備的不實虛擬貨幣交易紀錄，偽裝成合法虛擬貨幣買賣交易，藉此規避刑責和警方查緝。

警方初步統計，此不法集團自去年初起至今年3月止，非法獲利近新台幣5000萬元，已知受害者至少10餘人。

經長期跟監蒐證，專案小組自去年11月起至今年3月22日共發動4波拘提搜索行動，已查獲18嫌到案，並於李女行動裝置內查扣用來洗錢用的泰達幣15萬8376顆巨額數量。

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全案詢後依涉詐欺、洗錢防制法和組織犯罪防制條例送高雄地檢署偵辦，法院裁定李女等8嫌羈押禁見。

警政署呼籲，民眾投資應循正常管道，簡訊加Line或網路投資，就是詐騙，且常見投資詐騙話術有4大特徵，包括「聲稱低風險、高報酬；常以熱門金融商品包裝，投資模式卻相當複雜；先給予甜頭小利，再誘騙加碼投資；來源不明簡訊，邀請社群投資」，民眾若有疑問可撥打165及110專線諮詢。（編輯：方沛清）1110330