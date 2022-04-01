死囚邱和順被控性侵 司改會：律師將了解再說明

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（中央社記者林長順台北1日電）媒體報導，死囚邱和順被一名男獄友指控性侵，被害人已向新北地檢署提告強制性交罪。民間司改會今天表示，目前只是單方面的消息爆料，義務律師團將儘速了解狀況，再對外說明。

蘋果新聞網報導指出，被害男獄友透過友人寄出求救信指控邱和順於今年1月22日性侵他1個小時，他申請調房後才透過友人向媒體投訴。

被害男獄友的友人也寫信投訴媒體，指稱邱和順因有眾多人權團體聲援，若監所的處遇不順邱和順的意，就請司改會律師團向台北看守所關切、施壓，「長年下來已令他養成囂張跋扈個性，並享有眾多特權，常見他飆罵管理人員就跟罵兒子一樣」。

投訴信也表示，司改會到北所關切後，北所長官會要求管理人員寫報告，寫怕了，長久下來管理人員為免掉寫報告之困擾，採取放任態度，幾乎都不約束、管理邱和順，使邱和順成為北所的獄霸，開始欺壓、霸凌弱勢收容人。

民間司法改革基金會下午表示，媒體報導邱和順的事件只是單方面的消息爆料，實際情況義務律師團將儘速去北所律見了解狀況，再對外說明。

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邱和順被控與共犯於民國76年12月綁架男童陸正殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱和順另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成殺害分屍。歷經13次審判，100年7月遭最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞，已遭關押30多年。

邱和順義務律師團、民間司法改革基金會、台灣人權促進會、台灣廢除死刑推動聯盟等團體去年6月舉行線上記者會，呼籲總統蔡英文特赦邱和順。（編輯：李錫璋）1110401