苗栗外海船艇翻覆 船體尋獲2落海人員仍失蹤

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海巡署中部分署10日指出，一艘CT0級海釣船艇「得榮號」9日在苗栗外埔漁港外海翻覆，船上3名本國籍人員落海，1人獲救另2人下落不明，海巡單位獲報出動海空人力搜救，但目前尚未發現失聯2人。（海巡署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月10日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）一艘海釣船艇昨天在苗栗縣後龍鎮外埔外海翻覆，3名船員落海，其中1人及時獲救，另2人失蹤，海巡單位動員搜救至今雖已發現船體，但2人仍下落不明，持續搜救中。

海巡署中部分署指出，一艘CT0級海釣船艇「得榮號」昨天一早自外埔漁港出港，下午3時許因海象不佳，於外埔西方外海7浬處翻覆，船上3名本國籍人員落海，其中賴姓船員在5浬處附近，由風電工程船救起，黎姓船長及另名船員行蹤不明。

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海巡署中部分署第三岸巡隊中隊長李燕輝今天接受媒體聯訪表示，海巡單位獲報後出動海空人力搜救，截至今天上午10時陸續派出7艇、10車、2無人機共87人次，以及空偵機兩架次，針對苗栗、新竹外海及岸際實施搜救，另有台灣水上摩托車協會及台中救難協會等民間團體協助搜救任務。

海巡單位雖在新竹外海發現翻覆的「得榮號」船體，仍未見落海失蹤2人身影，持續於附近海域實施擴大搜尋。（編輯：張銘坤）1110410