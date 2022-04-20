毒品通緝犯開車拒檢 台中警開槍逮人

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台中市警方20日見一輛白色車輛形跡可疑，上前盤查時駕駛卻開車逃逸，過程中甚至欲衝撞警車，員警共開9槍制止逮人，在車內查獲毒品並發現53歲陳姓駕駛為桃園地檢署發布的毒品通緝犯，詢後解送歸案。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年4月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市警方今天見陳姓男子駕駛的車輛形跡可疑上前盤查，陳男卻開車逃逸，甚至欲衝撞警車，員警共開9槍將陳男制止逮捕，在車內查獲毒品並查獲他通緝身分，詢問後解送歸案。

台中市警察局第六分局告訴中央社記者，今天晚間6時多，西屯派出所員警巡經西屯區西安街277巷與文華路138巷口附近時，發現1輛自小客車形跡可疑，趨前欲將53歲陳姓駕駛攔下盤查時，陳男卻立即加速逃逸。

警方見狀立即尾隨在後，見陳男沿途危險駕駛，員警對空鳴槍5槍欲制止，但陳男仍不願配合停車，員警便朝引擎蓋水箱射擊4槍，車輛因此故障於西屯區環中路與廣福路口停下。

陳男經員警示意下車但仍不配合，警方立即破窗將陳男及車上的27歲李女壓制逮捕，除李女於破窗時遭碎玻璃輕微劃傷，未造成其餘人受傷。

警方查出，陳男為桃園地檢署發布的毒品通緝犯，並在車上查獲3包毒品海洛因及吸食器，除將陳男依法解送歸案，全案並依毒品、妨害公務等罪嫌將陳男移送台中地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110420