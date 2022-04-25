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小黃運將躺車內 三重警查看發現已死亡

2022/4/25 22:42（4/25 22:51 更新）
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新北市三重區有計程車司機25日被人發現躺在駕駛座一動也不動，警方獲報到場發現司機已死亡多時，目前已報請檢方相驗以釐清死因。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年4月25日
新北市三重區有計程車司機25日被人發現躺在駕駛座一動也不動，警方獲報到場發現司機已死亡多時，目前已報請檢方相驗以釐清死因。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年4月25日
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市三重區環河南路與正義南路口有一輛計程車停放很久，司機坐駕駛座一動也不動，路人警覺有異今天報警，警方到場查看才發現司機已死亡多時，目前已報請相驗釐清死因。

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三重警分局發布訊息指出，警方今天下午近6時獲報，有計程車停放路邊很久，司機躺在駕駛座一動也不動，警方到場見駕駛座車窗打開，但司機卻雙眼緊閉，對警方的呼喚沒有任何反應，救護人員到場發現司機已明顯死亡。

警方調查，死者為69歲的余姓男子，經鑑識人員採證，現場未發現外力介入（跡證）或他殺情事，同時，警方通知死者家屬到場並報請檢察官相驗，以釐清確切死因。（編輯：管中維）1110425

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