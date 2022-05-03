玉山保育志工墜谷身亡 遺體運至東埔交由家屬處理

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（中央社記者吳哲豪南投3日電）4名玉山國家公園保育志工5月1日入山，一行人經中央金礦山屋往杜鵑營地方向時，1名男子不慎墜谷死亡，南投消防局派員搜救，今天中午將男子遺體運至東埔登山口，交由家屬處理後事。

南投縣消防局發布新聞指出，張女、黃男等4人為玉山國家公園管理處保育志工，4人5月1日從南投信義鄉東埔入山，準備前往大水窟山屋巡查，隊伍行經中央金礦山屋往杜鵑營地方向時，黃男不慎墜谷，張女於是向消防局報案請求協助。

南投消防局表示，69歲黃男墜谷時，當下意識清楚，頭部有撕裂傷，疑似有骨折及多處擦挫傷，傷勢嚴重急需救援，消防局後來又接獲通報指黃男已無生命跡象。

消防局指出，由於天氣惡劣，直升機無法出動吊掛，立即出動6名搜救人員以及4名協作入山搜救，搜救人員昨天下午5時抵達中央金礦山屋，與保育志工等人會合。

救援人員將大體固定，採背負方式接駁下撤，今天中午順利將大體運抵至東埔登山口，交由警方及家屬處理後事，完成救援任務。（編輯：黃世雅）1110503