喝到天亮駕賓士上路 高雄男警局附近自撞分隔島

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高雄捷運美麗島站前5日上午7時許，有民眾駕賓士撞上分隔島，駕駛傅姓男子僅受輕傷、起初不願接受酒測，現場「盧」了許久才接受，酒測值高達1.13，遭依公共危險罪逮捕，帶回偵訊。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄捷運美麗島站前今天上午7時多，有民眾駕賓士撞上分隔島，所幸駕駛傅姓男子只受擦傷，但傅男現場「盧」了許久才接受酒測，高達1.13，警方調查發現竟是喝了整夜還上路。

高雄市警察局新興分局今天發布新聞稿表示，上午7時10分左右，新興區中山、中正路口發生自小客車自撞分隔島車禍；28歲傅男駕車沿中山一路南下至路口欲右轉，卻自撞中正四路上分隔島。

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事故發生地點離中山派出所不到100公尺，員警聽到撞擊聲衝出救人，發現傅男僅受輕傷、拒絕送醫。傅男起初不願接受酒測，現場「盧」了許久才接受，酒測值高達1.13，遭依公共危險罪逮捕，帶回偵訊。

警方調查，傅男昨天深夜和朋友到三民區一間酒店消費，直喝到今天天亮，還自己開車想返回小港住處， 行經路口時不勝酒力，沒控制好方向盤，轉彎時也未減速，直接撞上分隔島。（編輯：陳仁華）1110505