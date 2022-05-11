老夫婦賞夕陽倒車滑落布袋港區 及時救援無外傷
2022/5/11 15:26（5/11 16:06 更新）
海巡署第四岸巡隊10日發現一對年邁夫妻駕駛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽，駕車離開港區時疑倒車不慎落海，安檢所備勤人員立即前往救援，引導2人攀爬至一旁膠筏，與漁民合力利用繩索將膠筏拉近岸邊協助脫險。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月11日
（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）海巡署第四岸巡隊昨天下午6時發現一對年邁夫妻駕駛一輛廂型車，於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽時疑倒車不慎落海，立即前往救援，與漁民順利將落海民眾救起，2人僅受驚嚇無外傷。
海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，昨天下午6時，張姓老夫婦駕駛一輛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽，於駕車離開港區時，疑因駕駛車輛不慎，倒車滑落港區，2人爬到車頂待援。
第四岸巡隊好美里安檢所上士副所長龔裕晉告訴中央社記者，安檢所備勤人員立即前往救援，引導2人攀爬至一旁膠筏，與漁民合力利用繩索將膠筏拉近岸邊協助脫險。
龔裕晉說，張姓老夫婦上岸後海巡人員隨即提供保溫毛毯避免失溫，並載回安檢所提供熱飲休息，2人僅受驚嚇沒有外傷，他們非常感謝海巡人員即刻救援。
龔裕晉提醒民眾，至港區及岸際活動時，應多注意周遭環境，維護自身安全；民眾若發現任何救生救難或查緝不法等海洋事務，可透過118服務專線通報，以共同維護民眾生命財產安全。（編輯：陳仁華）1110511
一對年邁夫妻10日駕駛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽，離開港區時疑倒車不慎落海，海巡人員立即前往救援，將老夫婦救上岸後隨即提供保溫毛毯，並載回安檢所提供熱飲休息。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月11日
海巡署第四岸巡隊10日發現一對年邁夫妻駕駛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽後不慎落海，隨即前往救援，老夫婦被救起後，廂型車還漂浮在水中，只見車頂。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月11日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。