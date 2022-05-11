老夫婦賞夕陽倒車滑落布袋港區 及時救援無外傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

海巡署第四岸巡隊10日發現一對年邁夫妻駕駛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽，駕車離開港區時疑倒車不慎落海，安檢所備勤人員立即前往救援，引導2人攀爬至一旁膠筏，與漁民合力利用繩索將膠筏拉近岸邊協助脫險。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）海巡署第四岸巡隊昨天下午6時發現一對年邁夫妻駕駛一輛廂型車，於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽時疑倒車不慎落海，立即前往救援，與漁民順利將落海民眾救起，2人僅受驚嚇無外傷。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，昨天下午6時，張姓老夫婦駕駛一輛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽，於駕車離開港區時，疑因駕駛車輛不慎，倒車滑落港區，2人爬到車頂待援。

第四岸巡隊好美里安檢所上士副所長龔裕晉告訴中央社記者，安檢所備勤人員立即前往救援，引導2人攀爬至一旁膠筏，與漁民合力利用繩索將膠筏拉近岸邊協助脫險。

龔裕晉說，張姓老夫婦上岸後海巡人員隨即提供保溫毛毯避免失溫，並載回安檢所提供熱飲休息，2人僅受驚嚇沒有外傷，他們非常感謝海巡人員即刻救援。

龔裕晉提醒民眾，至港區及岸際活動時，應多注意周遭環境，維護自身安全；民眾若發現任何救生救難或查緝不法等海洋事務，可透過118服務專線通報，以共同維護民眾生命財產安全。（編輯：陳仁華）1110511

一對年邁夫妻10日駕駛廂型車於布袋港區堤岸末端欣賞夕陽，離開港區時疑倒車不慎落海，海巡人員立即前往救援，將老夫婦救上岸後隨即提供保溫毛毯，並載回安檢所提供熱飲休息。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月11日