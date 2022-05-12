刑事局掃黑破暴力集團逮7人 另查獲5改造槍枝

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刑事局接獲線報，發現台南市永康區31歲陳男、屏東縣佳冬鄉31歲謝男與台南市新化區31歲買男等人涉嫌改造槍械，經蒐證完成後，今年3月間兵分多路循線逮人，共查扣非制式手槍5把、槍枝半成品2把、子彈成品892顆、彈頭1批以及槍枝改造器械1批。（刑事局中部打擊犯罪中心提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月12日

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市楊姓男子組成暴力集團，涉嫌誘騙被害人投資詐財，再以暴力要求交付財物，刑事局循線逮捕楊男等7人依法送辦；另刑事局進行掃槍專案，查扣5把改造槍枝，逮捕陳男等3人法辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天發布新聞稿表示，刑事局中部打擊犯罪中心與台中市警察局第六分局，於日前發現多起暴力討債案件，立即報請台中地檢署指揮偵辦，經深入追查發現，31歲楊姓男子組成暴力犯罪集團，並涉嫌誘騙被害人拿出現金投資以詐取錢財。

辦案人員查出，當被害人開始質疑是否遭詐騙時，楊男便召集同夥，對被害人進行言語恐嚇、妨害自由及傷害等犯行，再以暴力控制被害人，在被害人身心遭受巨大傷害及恐懼之際，強迫被害人繼續交付現金，並將原本簽立給被害人的本票借據銷毀。

專案小組經蒐證後，於今年1月至4月間，多次動員警力前往台中市西屯、北屯區等地執行搜索及拘提，逮捕楊男及共犯等7人到案，全案依違反妨害自由、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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另外，刑事局接獲線報，發現台南市永康區31歲陳姓男子、屏東縣佳冬鄉31歲謝男與台南市新化區31歲買男等3人，涉嫌改造槍械。警方蒐證完成後，於今年3月間兵分多路循線前往逮人，共查扣非制式手槍5把、槍枝半成品2把、子彈成品892顆、彈頭1批，與槍枝改造器械1批，陳男等3人詢問後，被依法移送台南與屏東等地檢署偵辦。

警方呼籲，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日益嚴重，但警方為維持社會治安，強力打擊黑道幫派及非法槍彈犯罪決心不容挑戰。民眾面對黑道幫派欺壓犯罪行為，或發現可疑人、事、物，應能勇於挺身向各警察局報黑幫及槍枝犯罪，共同維護社會治安。（編輯：黃世雅）1110512