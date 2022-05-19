地方幫派假徵才押人討帳戶行騙 刑事局逮10嫌

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以23歲孫姓男子為首的地方不良組合涉藉假徵才名義誘騙年輕人，押人取其存摺作人頭帳戶，另外也進行投資詐騙，且囂張製作「警察抓不到」K盤（圖），刑事局循線逮獲10名嫌犯，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月19日

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）以23歲孫男為首的地方不良組合涉藉假徵才名義誘騙年輕人面試，並押人取其存摺作人頭帳戶，另以Foxoie投資平台進行投資詐騙、得手新台幣3000多萬元，刑事局逮10嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長賴俊堯表示，日前接獲被害人報案，稱其自民國110年起遭綽號「陳宇」等嫌偽稱加入「Foxoie投資平台」可獲利，不料投入上百萬元資金卻有去無回，才驚覺遭遇假投資詐騙，求助檢警協助。

刑事局立即和高雄市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組追查詐騙金流。

專案小組經長期偵蒐，順利於今年3月9日查獲轉帳水房機手陳男，經溯源追查得知同集團機房和其餘水房共犯，陸續於3月16日和23日發動兩波搜索行動，成功拘提主嫌、地方不良組合堂主23歲孫男等數名共犯。

除此之外，調查發現孫男還指揮集團成員利用假徵才等名義，誘騙年輕求職者前來面試，再由集團共犯李男和湯男等人利用面罩、球棒和棍棒等工具恐嚇押人，並沒收被害人存摺、手機及印章等物，作為詐騙人頭帳戶所用。

初步估計，自110年8月起迄今，遭詐騙受害至少達12人以上，總財損金額約3000多萬元。

另，專案小組發現，集團成員透過「營區1、2、3」等通訊軟體群組相互聯絡，待被害人的金融（人頭）帳戶遭銀行凍結後，便將被害人載往偏僻地區丟棄，並警告當事人不准報警，且還製作「警察抓不到」K盤，挑釁警方意味濃厚。

警方通知聯繫被害人前來報案，並於事證蒐集完備後，於今年5月5日發步第4波拘提行動，將剩餘共犯查緝到案，初步清查遭限制自由淪為人頭帳戶被害人有3人。

全案詢後將10嫌（9男1女）依法送橋頭地檢署偵辦，主嫌孫男和共犯李男、湯男和陳男裁定收押。（編輯：張銘坤）1110519