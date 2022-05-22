男網傳斗六警友會聚餐喝高粱免疫 警方將依法偵辦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）一名疑似為某醫院外科主任的男子在影片中分享，喝高粱可以殺菌，甚至指出斗六警友會餐敘，其中8人喝高粱沒確診。警友會今嚴正駁斥，警方將傳喚影片中的男子製作筆錄，並依法送辦。

警方轉述斗六警友辦事處說法，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，辦事處在疫情期間未舉辦餐會，更無因聚餐而造成群聚染疫。

斗六警分局副分局長黃仁男表示，近日網路流傳一段影片，一名疑似為某醫院外科主任的男子在影片中分享，吃飯時要先喝半杯高粱，殺死口咽部分的病毒，並表示斗六警友會68人參加聚餐喝酒，只有8人沒有中，這8人都是喝高粱。

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黃仁男強調，影片違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，警方已蒐證將傳喚影片中的男子製作筆錄，依法移送地檢署偵辦。

斗六警分局呼籲民眾勿在網路上任意傳播未經查證的不實訊息，如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1110522