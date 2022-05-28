更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
德州學童遇槍擊打數電話求助無門 警方承認誤判致延誤一小時攻堅
首頁 / 社會

男未戴口罩欲借廁所遭拒 躺飯店前還咬傷警送辦

2022/5/28 10:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北28日電）林姓男子日前深夜跑到台北市中正區某旅館借廁所，因未戴口罩，業者報警，警方到場發現，林男竟躺臥飯店前並大聲放音樂，員警勸導過程遭林男咬傷，警詢後依法送辦開罰。

台北市警察局中正一分局今天召開記者會，忠孝東路派出所長趙晨喻指出，26日凌晨1時許獲報，轄區某旅館外有民眾未戴口罩，派員到場發現，一名男子躺臥旅館前且未戴口罩，員警上前勸導。

警方表示，現場員警勸導時，未戴口罩男子忽然不聽勸阻並咬傷員警，事後隨即把男子壓制，並帶回偵辦。

警方查出，43歲林姓男子案發前進入旅館要求借用廁所，但因未戴口罩，經業者勸阻後，林男仍拒絕戴口罩，林男事後前往旅館門口，並在地上鋪墊且大聲放音樂，業者報警處理。

林姓男子被警方帶回偵辦，警方查出，林男曾因未戴口罩遭派出所取締。警詢後依妨害公務罪嫌把林男移送台北地檢署偵辦，未戴口罩則依違反傳染病防治法移送開罰。

中正一分局表示，林姓男子攻擊員警必依法處理，嚴懲不貸，呼籲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾外出應戴好口罩，以免造成自身或他人染疫，且應遵守防疫規定。（編輯：李亨山）1110528

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族