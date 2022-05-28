男未戴口罩欲借廁所遭拒 躺飯店前還咬傷警送辦

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（中央社記者劉建邦台北28日電）林姓男子日前深夜跑到台北市中正區某旅館借廁所，因未戴口罩，業者報警，警方到場發現，林男竟躺臥飯店前並大聲放音樂，員警勸導過程遭林男咬傷，警詢後依法送辦開罰。

台北市警察局中正一分局今天召開記者會，忠孝東路派出所長趙晨喻指出，26日凌晨1時許獲報，轄區某旅館外有民眾未戴口罩，派員到場發現，一名男子躺臥旅館前且未戴口罩，員警上前勸導。

警方表示，現場員警勸導時，未戴口罩男子忽然不聽勸阻並咬傷員警，事後隨即把男子壓制，並帶回偵辦。

警方查出，43歲林姓男子案發前進入旅館要求借用廁所，但因未戴口罩，經業者勸阻後，林男仍拒絕戴口罩，林男事後前往旅館門口，並在地上鋪墊且大聲放音樂，業者報警處理。

林姓男子被警方帶回偵辦，警方查出，林男曾因未戴口罩遭派出所取締。警詢後依妨害公務罪嫌把林男移送台北地檢署偵辦，未戴口罩則依違反傳染病防治法移送開罰。

中正一分局表示，林姓男子攻擊員警必依法處理，嚴懲不貸，呼籲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾外出應戴好口罩，以免造成自身或他人染疫，且應遵守防疫規定。（編輯：李亨山）1110528