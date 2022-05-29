台南警追車站爆疫情假訊息 疑境外勢力操控
（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府警察局追查網路流傳「台南車站確診4000人」不實訊息，發現其中兩個臉書粉絲專頁都是在今年2月4日成立，疑似為境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。
今年4月1日東南水泥包商拆除廠房時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段主線中斷，台鐵配合台電修電力設施執行斷電，導致雙鐵南下及北上列車都有延誤情形，由於正值清明連假前一天，許多旅客行程受到影響，車站出現等候接駁人潮。
4月2日出現網路訊息，指稱「高鐵台南站恐怖群聚，疫情大爆發，內部至少4000人確診」，還有人轉傳訊息指稱台南市長黃偉哲為了選票，將此事隱瞞下來等情況。
台南市政府警察局今晚發布新聞稿指出，網傳「台南車站確診4000人」經台南市衛生局確認為不實訊息後，警方追查發現是由推特（Twitter）帳號ID「北城浪子」在4月2日於推特發表假訊息文章，後續再由「過分天真」臉書粉絲專頁於同日截圖發表相同內容文章。
警方指出，另一推特帳號ID「潯川」也在4月2日發表類似內容文章，並由「浮淺Superficial」臉書粉絲專頁於同日截圖發表相同文章。兩個粉絲專頁都是在2月4日成立，迄今僅數十名民眾追蹤，文章多為立場鮮明且固定週期時間發布，不像正常的粉絲專頁。
台南市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊長林威廷表示，此不實訊息後續經由網友轉傳分享共800多次，其中部分轉傳帳號的平時動態空白，且使用包含簡體字元或外國語言文字，疑似為境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。
林威廷表示，此案模式與過往「內容農場」散布不實訊息案例手法雷同，台南市警局已與刑事警察局共組專案小組，並掌握特定散布不實訊息的來源粉絲專頁，未來將持續追查並蒐集此類資訊的來源方向，如發現違法事證，將依法究辦。
台南市警局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間應齊心抗疫，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的相關疫情訊息未必真實，應先查證內容是否屬實，切勿轉傳內容不實的農場文章，以免觸法。（編輯：屈享平）1110529
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