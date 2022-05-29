台南警追車站爆疫情假訊息 疑境外勢力操控

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台南市警察局追查網傳「台南車站確診4000人」不實訊息，發現其中兩個臉書粉絲專頁疑似為境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。圖為其中一個推特帳號ID「潯川」4月初發表類似內容文章，並由臉書粉絲專頁「浮淺Superficial」在同日截圖發表相同文章。（台南市警察局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府警察局追查網路流傳「台南車站確診4000人」不實訊息，發現其中兩個臉書粉絲專頁都是在今年2月4日成立，疑似為境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。

今年4月1日東南水泥包商拆除廠房時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段主線中斷，台鐵配合台電修電力設施執行斷電，導致雙鐵南下及北上列車都有延誤情形，由於正值清明連假前一天，許多旅客行程受到影響，車站出現等候接駁人潮。

4月2日出現網路訊息，指稱「高鐵台南站恐怖群聚，疫情大爆發，內部至少4000人確診」，還有人轉傳訊息指稱台南市長黃偉哲為了選票，將此事隱瞞下來等情況。

台南市政府警察局今晚發布新聞稿指出，網傳「台南車站確診4000人」經台南市衛生局確認為不實訊息後，警方追查發現是由推特（Twitter）帳號ID「北城浪子」在4月2日於推特發表假訊息文章，後續再由「過分天真」臉書粉絲專頁於同日截圖發表相同內容文章。

警方指出，另一推特帳號ID「潯川」也在4月2日發表類似內容文章，並由「浮淺Superficial」臉書粉絲專頁於同日截圖發表相同文章。兩個粉絲專頁都是在2月4日成立，迄今僅數十名民眾追蹤，文章多為立場鮮明且固定週期時間發布，不像正常的粉絲專頁。

台南市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊長林威廷表示，此不實訊息後續經由網友轉傳分享共800多次，其中部分轉傳帳號的平時動態空白，且使用包含簡體字元或外國語言文字，疑似為境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。

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林威廷表示，此案模式與過往「內容農場」散布不實訊息案例手法雷同，台南市警局已與刑事警察局共組專案小組，並掌握特定散布不實訊息的來源粉絲專頁，未來將持續追查並蒐集此類資訊的來源方向，如發現違法事證，將依法究辦。

台南市警局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間應齊心抗疫，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的相關疫情訊息未必真實，應先查證內容是否屬實，切勿轉傳內容不實的農場文章，以免觸法。（編輯：屈享平）1110529