新屋保齡球館大火6勇消殉職 二審仍判業者6年10月

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（中央社記者劉世怡台北31日電）桃園市新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，造成6名消防員殉職。一審法院依違反消防法致人於死罪，判保齡球館業者劉得斌6年10月徒刑，經上訴，二審今天駁回上訴，可上訴。

桃園市新屋保齡球館在2015年1月20日凌晨，因為變電箱爆炸起火釀生火災，消防局派出84人前往搶救，但在灌救過程鐵皮鋼架的兩層樓建築突然坍塌，造成進入火場的6名消防員陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君杰殉職，另有一人受傷。

一審桃園地方法院判決指出，劉得斌為新屋保齡球館負責人，卻未依法檢修，造成電源線年久失修引發火災，館內火警自動警報設備和緊急照明設備，也因失修無法發揮初期救災功能。

劉得斌在一審審理時辯稱，消防員救災本就有風險，死亡結果不能歸責於他，以及館內消防缺失都有改善，消防局派員複查都合格等。

但合議庭認為，救災當時分隊長指揮調度並無不當，而保齡球館被檢查出多項缺失，消防人員僅抽測，非逐一檢查各項缺失，難據此認定劉得斌有善盡定期檢修設備責任，不採信他的說詞。

一審合議庭認為，劉得斌的行為與釀成火災、造成6名消防員來不及逃生而殉職，有相當因果關係，且劉得斌犯後始終否認，也沒有和解，判處6年10月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判劉得斌6年10月徒刑，全案可上訴。（編輯：李亨山）1110531