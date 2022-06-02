取款車手疑侵吞詐騙款遭軟禁凌虐 警逮捕6嫌

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市永和區楊姓男子疑侵吞詐騙款項，遭誘騙出來軟禁在汽車旅館毆打凌虐。永和警分局與新北市刑警大隊循線逮捕共6名嫌疑人，今天依恐嚇取財、妨害自由、傷害罪嫌等移送。

新北市警察局永和分局今天表示，曾經擔任詐騙集團取款車手的楊姓男子，因涉嫌侵吞詐騙款項，5月31日遭白姓男子等6人強行押走凌虐，並向家屬索討贖金。

警方說，市刑大偵一隊1日上午接獲黃姓男子報案指稱，其養子楊男與他人有債務糾紛，犯嫌向報案人索討新台幣30萬元未果；其養子於1日凌晨打電話給報案人黃男，稱遭犯嫌強行帶走。

永和警方1日下午3時許，當被害人家屬與犯嫌約在台北市交付金額時，鎖定涉案車輛攔查，前往取款的孫姓男子拒檢並駕車衝撞朱姓小隊長。警方見情況危急，直接對空開2槍示警，逮捕壓制孫姓共犯。

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永和警分局偵查隊長李志祥今天接受聯訪表示，因被害人家屬對案情交代不清，專案小組認為案情並不單純，經清查相關金流拼湊後發現，遭強行帶走的被害人楊男曾擔任詐騙集團取款車手，涉嫌侵吞詐欺款項無法交代，才會遭白男等誘騙出來後，在汽車旅館軟禁並毆打凌虐。

白男在孫姓男子於北市取款人遭警方逮捕壓制後，2日凌晨主動釋放楊男；警方隨後循線陸續在新北市板橋等地，逮捕白男等5人，合併昨天逮捕的孫男，共6人在詢問後依恐嚇取財、妨害自由、傷害罪嫌移送。（編輯：李錫璋）1110602