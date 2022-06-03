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端午連假悶熱 7日鋒面報到降雨增
首頁 / 社會

整理親友遺物發現上千顆子彈 警方追查來源

2022/6/3 20:35（6/3 20:46 更新）
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基隆市獨居張姓老翁去世後，親友3日整理遺物意外發現上千顆子彈，隨即送往派出所。警方表示，這批子彈外觀完整，將報請基隆地方檢察署偵辦，證物另送有關單位檢驗鑑定。（翻攝照片）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月3日
基隆市獨居張姓老翁去世後，親友3日整理遺物意外發現上千顆子彈，隨即送往派出所。警方表示，這批子彈外觀完整，將報請基隆地方檢察署偵辦，證物另送有關單位檢驗鑑定。（翻攝照片）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月3日
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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆獨居張姓老翁去年7月去世，親友今天整理遺物時，在他的床下發現上千顆子彈，趕緊送到派出所報案。警方表示，已報請檢方追查來源。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所下午2時30分接獲，轄區有民眾持紙箱，內裝上千發子彈，向警方報繳。

據了解，年約70歲的張姓老翁生前是基隆港務警察總隊退休司機。

警方初步調查，張姓老翁去年7月去世後，親友們一直抽不出時間為老翁整理家中遺物。親友們利用今天端午節連假，前往老翁生前住處協助處理遺物時，竟在老翁床下發現一個箱子，打開一看後赫然發現竟有上千顆子彈，趕緊送到派出所報案。

警方表示，這批子彈外觀完整，將報請基隆地方檢察署偵辦，證物另送有關單位驗鑑定。

基隆港務警察總隊表示，總隊相關槍械彈藥管制與領用，都依照內政部警政署規定，均無異常情況。（編輯：方沛清）1110603

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