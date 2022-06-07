台中集郵社遭持槍行搶1萬元 警不排除熟人所為

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市沙鹿區一家集郵社今天下午遭人持槍搶劫，歹徒得手約新台幣1萬元現金，過程僅1分鐘，警方不排除熟人所為，透過監視器掌握歹徒使用的交通工具，全面追查。

台中市清水警分局今天下午3時接獲民眾通報，沙鹿區一家集郵社遭人闖入，被害人身上約1萬元現金被搶走，歹徒得手後奪門而出。

警方調查，歹徒騎機車前往，身穿連帽衣服、臉戴口罩，手持一把疑似槍枝的東西，一進門就抵住被害人肩膀，要求交出身上財物，得手後立刻奪門逃逸，過程不到1分鐘，幸無人傷亡。

警方指出，被害者表示並不認識這個人，但遭搶的集郵社地處偏僻，不排除是熟識的人所為。

清水警分局偵查隊鑑識小組前往現場採證，警方調閱周邊監視器，掌握歹徒所使用的交通工具，擴大偵辦中。（編輯：郭諭儒）1110607